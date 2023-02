Uma nuvem em um formato inusitado chamou a atenção do caminhoneiro Márcio Souza, de 26 anos, na BR-060, em Indiara, na região sul de Goiás. O jovem filmou o momento em que a nuvem parecia um cogumelo (assista acima).

“Foi a primeira vez que vi algo assim, achei bem peculiar ela começou em um formato estranho e depois ficou parecendo um cogumelo. Achei bem interessante, parece uma também uma explosão”, falou.

O vídeo foi feito no fim da tarde da última terça-feira (7). De acordo com André Amorim, Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), se trata de uma nuvem que indica a formação de uma tempestade.

Segundo André, essa nuvem é chamada na ciência de “cúmulo-nimbo”, ou “cumulonimbus” em latim.

“Essas nuvens um grande desenvolvimento vertical e também um desenvolvimento horizontal, mas ele é menor que o vertical. São nuvens de tempestade, elas estavam se formando para a ocorrência de uma tempestade”, explicou.

Leia também:

Cinco pontos do Plano Diretor de Goiânia ameaçam piorar inundações

Tapume cai sobre funcionário em shopping de Goiânia durante ventania

Forte chuva causa estragos na Feira Hippie