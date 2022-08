Com 63 parques e bosques espalhados pela cidade, Goiânia é considerada a capital verde do Brasil. A área verde do município - cerca de 94 m² por habitante supera em quase oito vezes a taxa indicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que indica 12 m² por pessoa. Contudo, apesar da grande vegetação, boa parte dos goianienses não conhece ou não frequenta as unidades de preservação da capital. E é neste cenário que o Jornal O Popular idealizou o Circuito nos Parques, que acontece no dia 11 de setembro, às 7h da manhã.

A primeira edição, realizada em conjunto com a Prefeitura de Goiânia, traz o tema "O Verde te move". O objetivo é promover um circuito verde, tendo como ponto de largada e chegada os parques de Goiânia, resultado em uma corrida movida pela natureza, despertando aos atletas participantes uma experiência única. Nesta primeira etapa, o local escolhido será o Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira. O local é a maior unidade de conservação da capital, com mais de um milhão de metros quadrados de extensão, além de contar com espaço para apresentações, piqueniques, atividades físicas, orquidário e borboletário.

Com vagas limitadas, os participantes podem escolher os percursos de 5km e 10km. Para se inscrever, basta acessar o site do Grupo Jaime Câmara Eventos até o dia 6 de setembro. A primeira edição do Circuito nos Parques tem o valor único de R$ 55.

SERVIÇO

CIRCUITO NOS PARQUES – Etapa Jardim Botânico

Data: 11/09 (domingo)

Horário: 07h

Local: Jardim Botânico Amáilia Hermano Teixeira – Alameda do Contorno, 1.128 – 1.222, Jardim Santo Antônio. Goiânia

Inscrições: www.jaimecamaraeventos.com.br

Apoio: Prefeitura de Goiânia | Vitalux

