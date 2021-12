Cidades O Popular vence 2º e 3º lugares do Prêmio Geneton Moraes Neto de Jornalismo Catherine Moraes e Galtiery Rodrigues assinam matérias veiculadas em 2018 sobre Meio Ambiente

O Jornal O Popular é vencedor em duas colocações do II Prêmio Geneton Moraes Neto de Jornalismo, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União. Catherine Moraes foi a 2ª colocada na categoria texto jornalístico com a matéria: ‘União contra a Crise Hídrica’ e Galtiery Rodrigues venceu em 3º lugar com a matéria: ‘Pivôs centrais lon...