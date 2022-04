Cidades O prazo de isenção da taxa de inscrições do Enem omeça nesta segunda-feita (4) O estudante que tiver o pedido negado pode recorrer entre os dias 25 a 29 de abril. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de maio.

O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do exame nacional do ensino Médio (Enem) 2022 começa nesta segunda-feira (4), revelou a Secretaria de Educação de Goiás. O pedido pode ser realizado até dia 15 de abril, pelo a página do participante. A taxa de inscrição do exame no último ano foi de R$85. O Prazo vale para os estudantes isentos no Ene...