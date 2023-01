Cidades OAB cita “conduta reprovável” em caso de advogada que defende suspeito e vítima ao mesmo tempo Para Roberto Serra, vice-presidente de Comissão da OAB Nacional, o apontado conflito de interesses prejudica o sigilo profissional da advocacia

*Atualizada em 12/1 às 12h58 O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional), Roberto Serra, afirmou ser uma “conduta reprovável”, do ponto de vista ético, e passível de censura o fato de um advogado fazer a defesa da vítima e do suspeito em um mesmo caso. A declaração foi dada à TV Anhanguera em referênci...