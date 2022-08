Cidades OAB-GO acompanha caso de homem que morreu após ser levado em viatura da PM Presidente da Comissão de Direitos Humanos relatou que, em conversa com secretário de Segurança Pública, o mesmo afirmou que procedimento administrativo foi instaurado e que houve pedido de prisão para policiais que aparecem em filmagens

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), Larissa Bareato, afirmou ao POPULAR que conversou com o secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, sobre o caso do homem encontrado morto horas após ser levado em viatura durante abordagem policial no Jardim Europa, em Goiânia. De acordo com ela, a OAB-GO irá “acompanhar tod...