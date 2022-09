A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) divulgou, nesta sexta-feira (23), uma nota pública na qual questiona a intenção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) de reduzir de 8 para 6 horas a carga horária dos servidores. No documento, a entidade afirma não ter sido “convidada a opinar” sobre a proposta e que fará o “que estiver ao seu alcance” para impedir a mudança.

De acordo com a OAB-GO, “há no país Justiça de menos e morosidade de mais e não parece que reduzir as horas trabalhadas seja a solução para melhorar a prestação jurisdicional”.

“Portanto, a OAB-GO informa que fará o que estiver ao seu alcance, na seara legal, para evitar que se efetive”, acrescenta.

A entidade conclui conclamando “a autoridade do Judiciário Goiano a refletir e compreender melhor as realidades econômica e social do país e do Estado.”

A proposta

Recentemente, o POPULAR teve acesso a uma ata de uma sessão ordinária, realizada no último dia 14, que aprovou, por unanimidade, a minuta de um projeto de lei que trata especificamente do tema em questão.

O documento propõe altear a atual legislação que data de 2012 e estipula jornada diária de 8 horas, com a possibilidade de 7 horas ininterruptas.

A medida não se aplicaria, porém, aos “servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão ou em exercício de função por encargo de confiança, qualquer que seja seu cargo ou emprego de origem”.

Em nota, o TJ-GO declarou que a proposta de redução na jornada dos servidores se baseia “na experiência de outros tribunais que adotam essa carga horária e têm obtido aumento de produtividade e eficiência”.

Leia também:

TJ-GO quer reduzir carga horária de servidores

TJ pagou mais de R$ 100 mil a 282 magistrados em junho