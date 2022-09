Uma obra foi interditada e a Associação Médica de Goiás (AMG) multada em R$ 20 mil por deixar entulho às margens do córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. A interdição foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), na última quinta-feira (8).

O local da obra pertence à Associação Médica de Goiás, e fica no Parque Veiga Jardim. De acordo com a Semma, uma montanha de entulho está nas margens do Córrego Santo Antônio, principal bacia hidrográfica de Aparecida de Goiânia. Segundo a fiscalização, o entulho era deixado no local para tentar impedir o avanço de uma erosão que destruiu uma parte da área.

Os fiscais autuaram o local no valor de R$ 20 mil pelos prejuízos ambientais causados pelo entulho e determinou que o material fosse retirado de forma imediata de lá. Ainda segundo o órgão que fiscalizou a obra, a AMG, responsável pelo terreno, vai precisar apresentar um estudo técnico e projeto de engenharia para recuperar a erosão.

Para fazer a recuperação de forma correta é preciso seguir a legislação ambiental e a Defesa Civil de Aparecida afirmou que as margens do Córrego Santo Antônio devem ser recuperadas e reflorestadas, limpando o leito para que a população e dependentes dele possam ter bem-estar e segurança.

