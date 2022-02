Cidades Obra BRT em Goiânia está com risco de parar Serviço de arqueologia, que é obrigatório pelo Iphan, está parado desde o começo do mês, o que impede o prosseguimento da obra. Empresas estão sem receber há cinco meses

As obras do BRT Norte-Sul em Goiânia estão em ritmo lento e com previsão de paralisação para os próximos dias devido ao não pagamento das empresas que operam na construção. Tanto o consórcio que realiza a obra quanto o que faz a supervisão não recebem os recursos há cerca de cinco meses. A empresa de arqueologia ArqLogus, que presta serviços ao Consórcio Supervisão BRT ...