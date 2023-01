Cidades Obra da nova sede do Coren-GO está parada há dois anos Prédio com custo de quase R$ 8 milhões conta com recursos considerados públicos, oriundos de repasses compulsórios de associados. Construção deveria ter sido concluída em 2021

As obras da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO), no Setor Leste Universitário, em Goiânia, estão paralisadas há quase dois anos. O novo prédio que começou a ser construído em 2019 deveria ter sido entregue no primeiro trimestre de 2021. Apesar disso, problemas com o projeto e a empresa contratada inviabilizaram avanços, deixando o endereço da a...