Cidades Obra do BRT Norte-Sul interdita trânsito no entorno do Terminal Isidória Tráfego entre as avenidas Primeira e Quarta Radiais ficará em meia-pista por três dias para obras do BRT Norte-Sul

A partir da manhã desta quarta-feira (2) e até o final da tarde de sexta-feira (4) o trânsito no entorno do Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, ficará interditado parcialmente no trecho entre as avenidas 1ª Radial e 4ª Radial. A ação ocorre para o cumprimento de mais uma etapa das obras do BRT Norte-Sul, que foram iniciadas em 2014. Desta vez, o tráfego ficar...