Cidades Obra do terminal Isidória em Goiânia custa 3 milhões a mais Estrutura deveria ter sido entregue no último dia 24, mas ainda não há previsão para o término da obra que, hoje, custa R$ 15 milhões

Há mais de dois anos, passageiros que utilizavam o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, passaram a usufruir de uma estrutura provisória. A última promessa era de que a entrega da estrutura em reforma fosse realizada no dia 24 de outubro deste ano, na comemoração do aniversário de Goiânia. Depois de quase duas semanas, entretanto, ainda não há uma data definida p...