Cidades Obra em fábrica do Butantan atrasa produção nacional da Coronavac Apesar de concluído o prédio, a produção nacional da vacina Coronavac --e de mais outras sete vacinas, dentre elas raiva, HPV e hepatite--, não deve deslanchar tão cedo

A obra da nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan está, enfim, finalizada. A previsão inicial de construção do Centro Multipropósito para Produção de Vacinas (CMPV) era o final de setembro de 2021, mas houve um atraso na finalização, e a obra só foi completada no final de 2021. Apesar de concluído o prédio, a produção nacional da vacina Coronavac --e de mai...