Cidades Obra lenta da Leste-Oeste em Goiânia tem 8º aditivo Prefeitura assina oitavo termo no valor de R$ 473,2 mil em contrato com Sobrado Construção. Serviços foram iniciados em junho de 2019 e não têm um prazo para conclusão

O contrato para as obras de expansão da Avenida Leste-Oeste, no trecho entre a Rua 74, no Centro de Goiânia, até a GO-403, na saída para Senador Canedo, teve um novo acréscimo nos custos, desta vez de R$ 473,2 mil. O motivo deste reajuste, o terceiro desde o início das obras, não foi explicado pela Prefeitura. No documento disponível no site da administração municipal é dit...