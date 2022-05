Cidades Obras de reparo da pista do Eixão começam pelo Centro de Goiânia Seinfra assina acordo com a Metrobus para recapeamento da Avenida Anhanguera, que devem ser finalizadas até dezembro

Até o fim de junho, as obras de fresagem e recapeamento do asfalto das vias centrais da Avenida Anhanguera devem ser iniciadas, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A primeira etapa do serviço se dará no trecho de cerca de 6 quilômetros (km) entre os terminais Praça da Bíblia e Praça A, localizados na região Central de Goiâ...