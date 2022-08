O Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no Centro de Goiânia, onde funcionam as unidades administrativas do governo do Estado, ficou sem energia elétrica nesta quarta-feira (3). Funcionários do governo confirmaram o apagão e disseram que o prédio passou a funcionar com gerador e que os servidores foram liberados às 17h.

A Enel Distribuição Goiás informou que "o cabeamento subterrâneo, que atende o Centro Administrativo do Palácio das Esmeraldas, foi danificado por equipes que trabalhavam na obra do BRT realizando a remoção de uma árvore de grande porte na região".

A companhia ainda afirmou "que realizou manobras na rede elétrica e que o serviço foi integralmente normalizado às 11h50. A distribuidora ressalta, ainda, que técnicos da Enel continuam no local acompanhando o trabalho de recuperação da rede subterrânea, que é de responsabilidade do Centro Administrativo".

À reportagem, o governo do Estado disse que o expediente no Palácio Pedro Ludovico Teixeira foi encerrado às 17h "para o desligamento da energia elétrica e realização de reparos necessários em cabos elétricos, devido a um incidente, no período da manhã, nas obras do BRT".

O POPULAR conversou com comerciantes da região, mas não encontrou nenhum estabelecimento que tenha ficado sem o fornecimento de energia.

A Prefeitura de Goiânia também foi procurada, mas não respondeu até o momento. O espaço continua aberto para manifestação.

Leia também:

- Anel interno da Praça Cívica é interditado; veja desvios

- Trecho do anel externo da Praça Cívica é liberado

- Prédio na Praça Cívica passa por restauração para se tornar “novo cartão postal” de Goiânia