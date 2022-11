As obras de fundação do trecho do Bus Rapid Transit (BRT) que passa pela Praça Cívica, em Goiânia, foram concluídas. O próximo passo é a construção das estações do local, que devem ser entregues até o final de dezembro deste ano, segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra). No entanto, a pasta não informou uma data precisa.

A Seinfra informa ainda que o maquinário que estava trabalhando na Praça foi direcionado para a Avenida Goiás. As obras do trecho estão em fase de fundação das estações e devem ser entregues até março de 2023.

Em nota, a Secretaria reforça que o trânsito da Praça Cívica continua com duas vias para circulação de veículos: o anel interno, exclusivo para o transporte coletivo de passageiros e o anel externo para os demais veículos.

As obras do BRT são de responsabilidade do Consórcio BRT Goiânia, formado pelas empresas EPC Construções Ltda. e WVG Construções e Infraestrutura Ltda.

Relembre

As obras do BRT Norte-Sul foram iniciadas em 2015 com a previsão para serem finalizadas em outubro de 2020. No entanto, em 2017, as obras foram paralisadas após uma fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) detectar irregularidades no processo de licitação para o trecho entre os terminais Isidória e Cruzeiro.

Em 2018 foi firmado um novo cronograma e a empresa responsável pelo trecho deveria ter entregue o corredor em 2020. Com isso, o contrato foi rescindido bilateralmente e será realizada nova licitação. Segundo a Seinfra, a previsão é de ocorra em dezembro de 2022.

Os trabalhos na Praça Cívica foram iniciados em julho de 2021 mas, segundo a pasta, o Iphan só liberou a Praça em setembro de 2022 para a construção das estações. Com isso, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) também foi autorizada a extirpar as árvores do local para a construção das estações, que começaram em setembro de 2022. O trânsito interno da Praça Cívica foi liberado somente em 11 de setembro de 2022.

Confira como estão as obras em cada trecho

Trecho I

Atualmente, o Trecho I, entre os Terminais Isidória e Cruzeiro, está paralisado. A Seinfra informa que foi concluído aproximadamente 10% do trecho, com a pavimentação do corredor, galeria pluvial e calçada em uma extensão de aproximadamente 600 metros. A obra começou em 2015 e foi paralisada em 2021.

Em nota, a pasta informa que todas as ações visando a retomada das obras estão sendo providenciadas. Há previsão de publicação do Edital de Licitação para o mês de dezembro/2022.

Trecho II

Segundo a Seinfra, no Trecho II, entre Terminal Recanto do Bosque e Terminal Isidória, foi feita toda a pavimentação (17 km), entregues os terminais Recanto do Bosque e Isidória, quase a totalidade dos 34 km de calçada e o pavimento rígido entre o Terminal Isidória até a Praça Cívica.

As obras do trecho encontram-se com aproximadamente 94% executadas, de acordo com a informação da secretaria. Considerando que árvores da avenida foram extirpadas no final do mês passado, a conclusão das obras de infraestrutura está prevista para fevereiro de 2023.

“Quanto à conclusão das obras de acabamento das estações, que deverão ser concluídas de forma conjunta com os serviços finais de instalações de equipamentos e sistemática, está prevista para o final do mês de junho de 2023”, informa a assessoria de imprensa da pasta.

