A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) Informou que as obras do BRT na Praça Cívica, em Goiânia, serão concluídas até junho deste ano. Segundo a pasta, 100% das fundações já foram concretadas, mas a concretagem das plataformas e a sinalização devem ser finalizadas somente entre março e maio. A última previsão de conclusão da obra na Praça Cívica, que começou ainda em 2021, era dezembro do ano passado.

A Seinfra destacou que o Consórcio BRT Goiânia é formado pelas empresas EPC Construções LTDA e WVG Construções e Infraestrutura LTDA. As obras tiveram início e, desde então, avançam por etapas.

Os trabalhos na Praça Cívica começaram em julho de 2021, mas segundo a Seinfra, o Iphan só liberou a região em setembro de 2022, para a construção das estações. Com isso, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) também foi autorizada a extirpar as árvores do local para a construção das estações, que começaram no mesmo mês. O trânsito interno da Praça Cívica foi liberado somente em 11 de setembro de 2022.

Ainda conforme a Seinfra, o trecho II do BRT, do Terminal Recanto do Bosque, na região Norte da cidade, passando pela Praça do Trabalhador, Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e chegando até o Terminal Isidória, na região Sul, será entregue até 30 de junho de 2023.

Veja como ficou, agora, o cronograma de conclusão das obras no local:

- 100% do pavimento de concreto (anel interno) e asfalto concluído (anel externo).

- 100% das fundações concretadas.

- 60% da plataforma 13 concretada. Será concluída na 1ª quinzena de março de 2023.

- Concretagem da plataforma 14: até final da 1ª quinzena de março de 2023.

- Floreira será concluída até fevereiro de 2023.

- Sinalização será concluída até maio de 2023.

- Concretagem da plataforma 15 será concluída até maio de 2023.

- Concretagem da plataforma 16, até maio de 2023.

- Passeios iniciados. Serão concluídos até maio de 2023.

- Paisagismo será concluído em junho de 2023.

