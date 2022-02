Obra do BRT em Goiânia pode parar por falta de pagamento

As obras do BRT Norte-Sul em Goiânia estão em ritmo lento e com previsão de paralisação para os próximos dias devido ao não pagamento das empresas que operam na construção. Tanto o consórcio que realiza a obra quanto o que faz a supervisão não recebem os recursos há cerca de cinco meses. A empresa de arqueologia ArqLogus, que presta serviços ao Consórcio Supervisão BRT Norte-Sul, emitiu carta no dia 31 de janeiro informando a paralisação do trabalho desde o dia 1º, o que impede o prosseguimento da obra, já que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) obriga a presença do profissional da área em obras que contenham escavações.

Veja onde se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11), em Goiânia

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou imunizantes pediátricos da Pfizer – para crianças a partir de cinco anos de idade - e da Coronavac, em 13 postos espalhados pela cidade [confira aqui os locais]. É importante lembrar que a Coronavac está liberada para crianças a partir de 6 anos e para os adolescentes, nas salas de vacinação de rotina do município.

Em Goiânia, IPTU de 2023 terá como teto só inflação, diz Rogério Cruz

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia não terá aumento além da inflação no ano de 2023. Para garantir o teto, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) decidiu incluir dispositivo em projeto de lei que será encaminhado à Câmara de Goiânia para revisão do Código Tributário Municipal (CTM).A informação foi divulgada durante entrevista de Cruz à TV Anhanguera nesta quinta-feira (10).