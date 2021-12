Cidades Ocupações ameaçam etnia indígena em Goiás Grupo, que teve quantidade de membros drasticamente reduzida ao longo de décadas, tem território ameaçado. Etnia é reconhecida por conhecimento da natureza

Uma etnia que por anos sofreu massacres e que hoje possui apenas três índios remanescentes de contato em Goiás, os índios avá-canoeiros, que ocupam uma reserva em Minaçu, no norte do estado sofrem com ocupações irregulares em suas terras. Na última semana, uma operação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de sete irmãos que haviam invadido o local e construídos r...