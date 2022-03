Cidades OMS confirma existência de variante que combina ômicron e delta Os pesquisadores, contundo, não acreditam que isso seja motivo de preocupação

Cientistas do L'Institut Pasteur em Paris, na França, forneceram pela primeira vez evidências sólidas da existência de uma cepa do novo coronavírus que combina as variantes delta e ômicron. Os pesquisadores, contundo, não acreditam que isso seja motivo de preocupação. Embora vários países suspeitassem do surgimento de uma variante "deltacron", os virologistas france...