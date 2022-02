O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, afirmou nesta sexta-feira (11) que a fase aguda da pandemia deve passar ainda em 2022, mas apenas se 70% da população mundial estiver vacinada até meados de junho ou julho.

“Se isso for feito, a fase aguda da pandemia pode realmente acabar, e é isso que nós esperamos. Está nas nossas mãos”, disse o diretor.

Adhanom estava em visita à companhia de biotecnologia “Afrigen Biologics & Vaccines”, empresa responsável por produzir a 1ª vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 feita na África utilizando a sequência da farmacêutica Moderna.

O imunizante estará pronto para testes clínicos em novembro e tem sua aprovação para uso esperada para 2024. Segundo o diretor, a expectativa é de que a vacina possa ser usada “com menos restrições de armazenamento” e por um “preço mais baixo”.

Além da declaração de Adhanom sobre uma possível melhora da pandemia no contexto mundial, a diretora da OMS para a África, Matshidiso Moeti, disse na última quinta-feira (10) que o continente também está saindo da fase de surto da pandemia. No entanto, embora as falas de Adhanom e Moeti sejam em tom otimista, a pediatra e cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que o mundo ainda não está no fim da pandemia.

“Sabemos que haverá mais variantes preocupantes”, afirmou Swaminathan. Além dela, Tedros Adhanom também já alertou como é “perigoso” achar que a pandemia está perto do fim.

Apesar de o diretor-geral estabelecer os 70% da população mundial vacinada como condição para que a fase aguda da pandemia passe, metade dos países-membros da OMS ainda não vacinaram nem 40% de suas populações, de acordo com a organização. Quanto à África, apenas 11% dos habitantes do continente estão vacinados.

Na terça-feira (8), a instituição pediu para que países ricos contribuíssem com US$ 16 bilhões para garantir o ACT-A, sigla para Acelerador de Acesso a Ferramentas contra a Covid-19. O programa produz e distribui ferramentas contra a pandemia, como vacinas, testes, tratamentos e equipamentos de proteção.