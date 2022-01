Cidades OMS recomenda dois novos medicamentos contra a Covid-19 São eles: baricitinibe e anticorpo monoclonal sotrovimabe, ambos aprovados pela Anvisa

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomendou na quinta-feira (13) a utilização de dois novos medicamentos no tratamento de pacientes com Covid-19. São eles: baricitinibe e anticorpo monoclonal sotrovimabe, ambos aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O baricitinibe também é usado no tratamento de pacientes com artrite reumatoide modera...