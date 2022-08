Uma onça jaguatirica foi encontrada no quintal de uma casa, em Goianira, na Regiāo Metropolitana de Goiânia, na manhã deste domingo (21). Um morador acionou o Corpo de Bombeiros ao avistar o animal perambulando em seu quintal. A equipe de resgate utilizou uma rede conhecida como puçá para prender o animal.

A onça, aparentemente saudável, foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, em Goiânia. O capitão Guilherme, do Corpo de Bombeiros, explicou que o animal se escondeu no quintal ao avistar a equipe e ficou encurralado, antes de ser resgatado. O caso aconteceu no Residencial Ana Maria Borges.

"É um animal típico do Cerrado. Como a gente tem avançado com a construção e loteamento em áreas que antigamente não tinha permanência humana, então vai ser cada vez mais comum o contato com esse tipo de animal", explicou Guilherme.

Um vídeo registrou o momento em que a onça é capturada com o auxílio de um bastão que tem uma corda na ponta, conhecido popularmente como pau-de-lobo. "A gente foi trabalhando com o puçá e o pau-de-lobo para conseguir que a jaguatirica saísse de trás da pilha.''

Leia também:

- Família de capivaras é filmada nas ruas de Porangatu; vídeo

- Cadela é abandonada por dono e fica 10 dias sem comida e água

- Filhote de tamanduá-mirim é resgatado em trecho da GO-230