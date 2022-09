A onda de calor que atinge praticamente todo o Estado de Goiás, e tem elevado temperatura em cerca de 5° C acima da média, deixou alguns municípios com temperaturas bem próximas aos 40° C, como Rio Verde e Itumbiara. Outros, como Porangatu, na região norte, devem ultrapassar essa marca ainda nesta semana, com cerca de 41° C.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a terça-feira será de predomínio de sol em todas as regiões do Estado com queda da umidade relativa do ar, que pode chegar aos 12% em grande parte dos municípios. Além disso, o ar seco de altitude também desce para a superfície, deixando o tempo ainda mais seco.

Em Goiânia, o tempo também permanece estável, com temperatura máxima podendo chegar aos 34° C e umidade do ar variando entre 12% e 55%. No decorrer da semana, a onda de calor fará a temperatura da capital subir até quase 40° C.

Conforme mostrado pelo Popular, as últimas chuvas prolongadas no estado ocorreram há mais de 150 dias. Isso significa que a estiagem forma uma espécie de bloqueio para a aproximação de frentes frias, ou seja, o calor deve permanecer pelas próximas semanas.

Leia também:

Com clima de deserto, Goiás segue com temperaturas elevadas e umidade do ar em queda

Goiânia registra maior temperatura e menor umidade do ano: 36,2°C e 10%

Umidade relativa do ar na casa dos 12% mantém estado de alerta em Goiás