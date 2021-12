Cidades ONG aciona shopping por Papai Noel racista Homem teria dito que crianças negras não poderiam ganhar presentes caros e que a mãe deles teve muitos filhos por não ter televisão em casa

Uma ONG do movimento negro entrou com uma ação civil pública contra o Shopping Plaza Sul, na zona sul de São Paulo, após o Papai Noel do estabelecimento dizer que crianças negras não poderiam ganhar presentes caros e que a mãe deles teve muitos filhos por não ter televisão em casa. Para a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro), as declaraç...