A Associação Tio Cleobaldo está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para pessoas em situações de rua e vulnerabilidade social. O projeto “Me dê um trocado” está sendo realizado em parceria com o Goiânia Shopping, onde os alimentos podem ser depositados.

A doação também pode ser feita no local fixo de arrecadação da Associação (Piso G1), localizado na Rua 14 do Setor Oeste, em Goiânia. O shopping também está oferecendo cadastros de famílias quem precisam de doação.

Além da doação de alimentos e refeições, a organização não governamental (ONG) trabalha com a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos e recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Há também um departamento jurídico e de assistência social para garantir os direitos e benefícios dessas pessoas vulneráveis, além da oferta de auxílio médico, odontológico e psicológico.

Allyson Bryan, voluntário da Associação, explica que é melhor contribuir com o projeto ou ajudar ONGS do que dar esmola. “Nós da associação estamos trabalhando com a conscientização da população para que não dê esmola, porque conseguimos identificar que, infelizmente, tem pessoas que estão utilizando disto como meio de trabalho para arrecadar dinheiro, usando crianças para comoção da sociedade”, informa Allyson.

Associação do Tio Cleobaldo

A Associação Tio Cleobaldo é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atua há mais de 40 anos distribuindo alimentos e refeições às pessoas em situação de rua da cidade de Goiânia. Atualmente, são distribuídas mais de 2.500 refeições por semana, totalizando 20 mil refeições confeccionadas por mês.

A ONG também oferta cestas básicas, roupas, sapatos e apoio social para toda comunidade dependente de doações. As maiores demandas atuais são arroz, óleo e feijão, normalmente os produtos mais usados e os menos doados.

