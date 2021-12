Cidades ONG ligada a vereador de Goiânia recebe R$ 700 mil Entidade associada a parlamentar do mesmo partido de prefeito conseguiu verba após acordo entre Câmara e Executivo e 21 dias após flagrante de obras sendo feitas pelo Paço

A ONG + Ação, ligada ao vereador Leandro Sena (Republicanos), conseguiu R$ 700 mil de verbas públicas para as obras de construção de uma nova unidade no Setor Village Veneza, em Goiânia. O dinheiro surgiu após um acordo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Goiânia para a devolução de parte do orçamento do Legislativo, o duodécimo, aos cofres do Paço Municipal. ...