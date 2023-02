Dois advogados e outras nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (16) durante uma operação da Polícia Civil (PC) que investiga fraudes em ações judiciais. A corporação detalha que, no total, foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em Anápolis, Goiânia e em Redenção, no Pará.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) afirma que comunicou a subseção de Anápolis sobre a prisão dos advogados. “A Comissão de Direito e Prerrogativas (CDP) local acompanhou a operação. A OAB-GO vai continuar acompanhando o caso e adotar as providências cabíveis de acordo com o Estatuto da Advocacia”, disse.

Conforme as investigações da polícia, o grupo é suspeito de tentar retirar quase R$ 500 mil das contas de 15 mulheres alegando dívidas não pagas. “Vítimas tem entre 51 e 110 anos, tendo algumas delas já falecido”, destaca a corporação. O grupo teria fraudado notas promissórias e, com ajuda dos advogados, conseguido ações judiciais para retirar o valor das contas.

“Verificamos que os advogados foram responsáveis por patrocinar 43 ações judiciais, que constavam sete credores”, informa a PC. A corporação detalha que, dos R$ 500 mil, os suspeitos conseguiram furtar cerca de R$ 120 mil. Eles foram presos pelos crimes de furto qualificado pela fraude, uso de documento falso, fraude processual e associação criminosa.

Por fim, a PC destaca que as investigações do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Anápolis são guiadas por um relatório técnico produzido pela Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). “As investigações continuarão no intuito de identificar outros possíveis envolvidos no crime”, finaliza.

Como os nomes dos demais envolvidos não foi divulgado, o POPULAR não localizou a defesa deles para um posicionamento.

Leia também:

- Justiça Eleitoral cassa mandato do presidente da Câmara de Goiatuba

- Trio é preso suspeito de se passar por delegado para extorquir dinheiro de vítimas

- PF realiza operação contra desvio de combustíveis no Inmetro