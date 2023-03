A Operação Tavarina, deflagrada na manhã desta quarta-feira (1), investiga um grupo especializado em realizar parcelamentos clandestinos de áreas rurais. Os suspeitos realizaram a divisão irregular de áreas rurais em Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, região Sudeste de Goiás, e tiveram um bloqueio de R$ 11 milhões nas contas bancárias.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em Goiânia e Senador Canedo. De acordo com o promotor de Justiça Lucas César Costa Ferreira, o valor bloqueado é para reparar os danos causados às vítimas e ao meio ambiente. Além do bloqueio bancário, foram apreendidos armas, munições e celulares.

Segundo o delegado Bruno Dantas, o crime consiste na aquisição de uma determinada área rural vinculada a algum tipo de impasse judicial ou com restrições. "Em um segundo momento, os autores fracionam a área em lotes menores, sempre inferiores ao módulo rural, e as comercializam, majoritariamente para pessoas com interesse em edificar ranchos e chácaras de lazer", explicou.

As vítimas, na maioria das vezes, atraídas pelos baixos valores, compram os loteamentos na intenção de construir ranchos e chácaras. Além da invasão à uma área de preservação natural, o parcelamento dos terrenos também está menor do que o determinado por lei.

Segundo o promotor de Justiça, há várias consequências causadas por este tipo de empreendimento, entre elas: ambientais, socioeconômicas e patrimoniais.

Consequências

A Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema) também atuou no suporte da operação. As consequências ambientais do parcelamento irregular do solo são inúmeras, visto que edificações, desmatamento, criação de animais e fossas sépticas em áreas de preservação permanente impede a regeneração do solo. Além disso, acelera outros processos de desnaturação da flora local.

Além do prejuízo ao meio ambiente, o parcelamento clandestino torna a terra improdutiva e, portanto, antieconômica. Como as terras não apresentam escrituração, os prejuízos se estendem tanto para os compradores quanto para a administração pública municipal.

Legislação

De acordo com o Código Florestal, áreas situadas perto de qualquer curso d´água têm como Área de Preservação Permanente (APP) uma faixa que varia de acordo com o tamanho do curso d´água. As áreas investigadas possuem vegetação natural localizada a 30 metros nos cursos d'água de menos de 10 metros de largura.

Além disso, o parcelamento dos terrenos também está menor do que o determinado por lei. De acordo com a legislação, a fração das terras deveria ser precedida de lei municipal que alterasse a natureza de sua destinação, de rural para urbana, autorização do INCRA e posterior atendimento ao disposto na Lei 6.766/79.