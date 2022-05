Cidades Operação contra pedofilia pela internet cumpre mandados em cidades goianas Investigação partiu de dois inquéritos policiais para apurar condutas criminosas de armazenar e ou distribuir imagens pornográficas de crianças e adolescentes

Com o objetivo de combater crimes de pedofilia pela internet, a Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa da Operação Querubins, nos municípios de Jataí e Rio Verde, em Goiás. Foram cumpridos três mandados judiciais de busca e apreensão. Os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas ...