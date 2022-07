Cidades Operação cumpre bloqueio de R$ 1 milhão em bens; valor é o que foi furtado de banco, em Anápolis Grupo Antirroubo a Banco (GAB), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), anunciou operação policial com o objetivo de reprimir o crime de lavagem de dinheiro e o enriquecimento ilícito

A Polícia Civil cumpriu durante a segunda etapa da operação Caixeiros do Sul 14 mandados de busca e apreensão na cidade de Joinville (SC), além do bloqueio de bens no montante de R$ 1 milhão, que é o mesmo valor que foi subtraído da agência do Banco do Brasil da cidade de Anápolis. O trabalho é do Grupo Antirroubo a Banco (GAB), da Delegacia Estadual d...