Uma operação da Polícia Civil de Goiás cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra policiais militares na manhã desta sexta-feira (3), em Anápolis, a 55km de Goiânia. Segundo as informações prelimirares passadas pelo repórter Wesley Almeida, da TV Anhanguera, a suspeita é de que policiais tenham cometido crimes envolvendo a venda de armas de fogo.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) disse que teve ciência dos fatos ocorridos e que está acompanhando o caso através do Comando de Correições e Disciplina. Além disso, ressaltou que adotou todas as providências cabíveis, colaborou com a justiça e aguarda o andamento processual. A corporação informou ainda que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta.

De acordo com a apuração da TV Anhanguera, a operação mobilizou diversas delegacias especializadas com cerca de 50 policiais civis de Goiânia. Os agentes estão circulando por bairros do município para cumprir os mandados.

A informação inicial é de que pelo menos três pessoas foram presas no início da manhã desta quinta-feira e levadas para a delegacia da cidade.

