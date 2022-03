Cidades Operação Déjà Vu apreende suspeito de maltratar animais em Goiânia, nesta quinta-feira (3) A ação teve apoio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), que multou o proprietário também por maus-tratos

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Proteção Animal GPA/DEMA, com apoio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), realizou a Operação Déjà Vu, nesta quinta-feira (3). A ação cumpriu mandados de buscas e apreensões de animais vítimas de maus-tratos. A Operação foi realizada em uma boate, localizada no Bairro Rodoviário, na capital Goiana...