Cidades Operação da PF apura fraude em registro do Exército para atiradores e caçadores em Goiânia Cerca de 30 policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão envolvendo despachantes

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), a Operação Registro Armado, que apura fraudes na obtenção de certificado de registro (CR) para atiradores e caçadores. Os alvos são despachantes com atuação no Exército Brasileiro que teriam utilizado documentos falsos durante os processos. No total, 30 policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão e...