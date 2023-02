Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jaraguá e Goianésia, cidades na região central de Goiás, pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (14). A segunda fase da operação Rédea Curta investiga a lavagem de dinheiro pelo tráfico internacional de drogas.

Segundo a PF, um dos investigados já foi preso em 2016 e condenado a 23 anos de prisão por associação ao tráfico e por tráfico internacional de drogas. Na época, a polícia desarticulou a quadrilha em que ele fazia parte, através da operação Cavalo Doido.

No final de 2021, o homem saiu do regime fechado na prisão e progrediu para o semiaberto. Então, ele passou a adquirir bens com dinheiro proveniente do crime, segundo a polícia e, para despistar atenção, registrava-os em nome de outras pessoas.

Na primeira fase da operação, em outubro de 2022, a PF apreendeu veículos e cavalos adquiridos pelo homem, bem como bloqueou suas contas bancárias e de pessoas que o auxiliaram na lavagem de dinheiro.

A investigação apontou também que o homem comprou, em nome de terceiros, um rancho de R$ 400 mil em Jaraguá para treinar os animais. Chamou a atenção da polícia o fato dele ter vendido o imóvel, no final de 2022, pela metade do preço e por ter recebido o valor da venda em dinheiro ‘vivo’.

A PF informou que tanto o homem, que já foi condenado por associação ao tráfico e por tráfico internacional de drogas, e outras três pessoas que o auxiliaram a ocultar os bens adquiridos com a atividade criminosa responderão pelo crime de lavagem de dinheiro.

Operação Cavalo Doido, deflagrada em 2016

O POPULAR mostrou que a operação Cavalo Doido, deflagrada em novembro de 2016, prendeu suspeitos de integrarem uma quadrilha que atuava na distribuição de maconha produzida no Paraguai para os estados de Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul e para o Distrito Federal.

Na época, a polícia estimou que o grupo tenha movimentado mais de R$ 1 bilhão pelo tráfico. A PF explicou que a maconha chegava ao destino pela malha rodoviária. O grupo removia bancos e acessórios de carros, sendo a maioria roubados, para que o espaço ocupado pudesse ser preenchido com grande quantidade de droga. Uma vez carregados, os carros eram conduzidos em alta velocidade, sem paradas e sem respeitar as leis de trânsito para que pudessem chegar rapidamente ao ponto de venda.

Como o nome do investigado não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa para um posicionamento.