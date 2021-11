Cidades Operação da PF contra o tráfico interestadual de droga cumpre mandados em Goiás e mais 12 Estados Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico

Uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (25), visa combater o tráfico interestadual de drogas. As equipes cumprem 48 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária e um de preventiva em Goiás e outros 12 estados. As prisões são cumpridas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de C...