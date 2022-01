Cidades Operação da Polícia Civil investiga fraude em licitações na Secretaria de Segurança Pública de Goiás Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens no valor de R$ 58 milhões; fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2013 e 2018

A Polícia Civil de Goiás cumpre, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação que investiga indícios de fraude em licitações na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e valores estimados em R$ 58 milhões. Segundo as investigações, as fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2013 e 2018...