Cidades Operação do MP apura desvio de R$ 15 milhões na construção de prédios públicos em Formosa Investigação aponta para organização criminosa que cobraria propinas para realização de obras na cidade. Grupo já teve bens bloqueados por licitações de pavimentação asfáltica

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (2), a Operação Pedra de Roseta que investiga o desvio de aproximadamente R$ 15 milhões na Prefeitura de Formosa, município do entorno do Distrito Federal. Os crimes que estão relacionados à construção de prédios públicos teriam acontecido entre os anos de 2017 e 2018. São invest...