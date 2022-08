Cidades Operação do MP apura desvio de R$ 500 mil do Parque Salto do Itiquira, em Formosa Investigação aponta que depois que visitantes pagavam entrada, dinheiro era desviado pelo ex-assessor da Secretaria de Finanças e pelo ex-secretário da pasta

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realizou, na manhã desta quarta-feira (17), a Operação Boitatá, que apura desvio de R$ 500 mil do Parque Municipal Salto do Itiquira, em Formosa, no entorno do Distrito Federal (DF). A ação incluiu dois mandados de busca e apreensão contra o ex-assessor da Secretaria de Finanças do Município, Eliardo José Faria, e o ex-secretário d...