Uma farmácia de Goiânia foi fechada após operação conjunta entre a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária Municipal, nesta terça-feira (7). Conforme apurado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), o local falsificava documentos para poder comercializar medicamentos de uso controlado.

O estabelecimento, localizado no Setor Celina Park, já vinha sendo investigado. No local, foram encontradas inúmeras receitas médicas, carimbos de médicos, e atestados médicos, todos com indícios de falsificação.

A ação faz parte da segunda etapa da operação ‘Receita em Branco’ que investiga crimes contra as relações de consumo e falsificação de documentos. Somadas, as penas dos envolvidos podem chegar a até 10 anos de prisão. Um inquérito policial foi instaurado para dar prosseguimento às diligências.

Irregularidades

Durante a operação também foram descobertos medicamentos armazenados de forma clandestina, irregular ou em desconformidade com a legislação. Além desses produtos, foram apreendidos computadores e documentos considerados suspeitos.

Como o nome da farmácia não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar seus responsáveis para obter um posicionamento.

