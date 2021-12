Cidades Operação policial apreende 28 celulares de origem duvidosa em Alexânia O suspeito comprava os aparelhos no Distrito Federal e Entorno e vendia na cidade do interior de Goiás

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por receptação qualificada nesta quarta feira (1º). O suspeito comprava os celulares no Distrito Federal e Entorno e vendia na cidade de Alexânia, no interior de Goiás. A operação em conjunto é realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) de Luz...