A Polícia Civil prendeu seis suspeitos de produzir, vender e distribuir agrotóxicos falsificados como sendo de marca famosa no mercado. O delegado Marcos Gomes explicou que o grupo vendia os produtos com preço abaixo do mercado.

Todas as prisões foram realizadas em Goiás (Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis, Abadia de Goiás, Turvania, Itumbiara e Abadiânia) e mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso.

A polícia apurou que um grande fazendeiro goiano lidera o grupo e coloca outros suspeitos para abrir empresas fictícias em nome de laranja, normalmente pessoas de baixo poder financeiro. "O chefe recrutava, por meio de outras pessoas, pessoas de baixa renda para serem donos de empresas, como laranjas", disse o delegado. Os agrotóxicos eram falsificados com insumos importados da China.

O fazendeiro apontado como chefe do grupo leva vida de luxo em Goiânia, onde foi preso, possuindo inclusive um avião, usado para visitar fazendas. A polícia achou agrotóxicos falsificados em vários depósitos que seriam ligados ao fazendeiro.

Segundo o delegado, um dos presos é um trabalhador que faz cercas e foi usado como laranja. A investigação achou uma empresa no nome dele com capital de R$ 1 milhão. Essa empresa tem sede em São Paulo e o investigado nunca tinha ido ao estado.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Por isso, o g1 não localizou a defesa para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

