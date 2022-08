Cidades Operação prende casal do Mato Grosso suspeito de aplicar golpe da falsa licença ambiental em Goiás Vítimas pagavam de R$ 10 mil a R$ 15 mil por documentos falsos, acreditando ser verdadeiros

Um casal foi preso na última quarta-feira (27), na região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso, suspeito de dar golpes em agropecuaristas de Goiás. O homem e a mulher, que não tiveram suas identidades reveladas pela Polícia Civil (PC), procuravam fazendeiros do Estado e prometiam facilitar e acelerar o processo de retirada de licenças ambientais. No entanto, os documentos f...