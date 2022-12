Um grupo suspeito de comprar peças roubadas foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (13), no que foi batizada de Operação Barão. Os lojistas acusados de receptação são da região da Vila Canaã, em Goiânia, e as buscas e apreensões domiciliares foram feitas em Águas Claras, Areal, Arniqueiras, Ceilândia e na capital.

De acordo com a PC, as investigações duraram cerca de 9 meses e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DERFRVA) realizou as buscas e prisões dos suspeitos. O grupo, que tem sede em Areal e Águas Claras, seria responsável por pelo menos 8 roubos em 2022, todos de caminhonete.

Os suspeitos tinham a estratégia de escolher as vítimas em estacionamentos de supermercados no Distrito Federal. Outro ponto observado era se os condutores eram idosos e os carros de preferência eram caminhonetes Hilux.

Segundo a PC, os veículos roubados eram levados para galpões de Águas Claras e tinham as placas trocadas para depois serem enviadas para compradores de Goiânia. Nas lojas de dois suspeitos a polícia encontrou peças roubadas. Em outro local o procurado não estava mas a pessoa que foi encontrada pelos agentes tinha 5 mandados de prisão.

Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos devem responder organização criminosa, roubo majorado, receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículos.

