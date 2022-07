Cidades Operação remove 213 ligações clandestinas de energia em Caldas Novas; uma pessoa foi presa Ao todo, a Enel inspecionou 345 pontos com suspeitas de irregularidades em oito bairros do município

Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de roubo de energia em Caldas Novas, no sul de Goiás, durante operação da Enel. Com apoio das polícias Civil e Militar, a distribuidora de energia também identificou e retirou 213 pontos com furto de energia e 57 pontos cujos medidores tiveram suspeita e/ou comprovação de irregularidade. Dois inquéritos foram abertos....