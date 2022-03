Cidades Operação resgata 13 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Quirinópolis Trabalhadores dormiam em colchões no chão no alojamento, não tinham chuveiro nos banheiros e eram submetidos à jornadas de trabalho exaustivas

Em operação conjunta realizada na última semana, o Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO) resgatou 13 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão numa fazenda de cana-de-açúcar em Quirinópolis, a 290 quilômetros de Goiânia. Os trabalhadores dormiam em colchões no chão no alojamento e, segundo o órgão, não tinham chuveiro nos banheiros e eram s...