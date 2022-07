Cidades Operação resgata 92 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Goiás no mês de julho Proprietários devem uma quantia de aproximadamente R$ 810 mil aos trabalhadores; eles poderão ser responsabilizados por danos morais individuais e coletivos, multas administrativas e ações criminais

O Ministério Público do Trabalho, em operação conjunta com as Polícias Federal e Rodoviária Federal, resgatou 92 trabalhadores submetidos à situação análoga à escravidão na zona rural dos municípios de Rio Verde, Santa Bárbara de Goiás, Nazário e Montes Claros de Goiás. As equipes de fiscalização resgataram trabalhadores que atuavam na extração de palha de milho ...