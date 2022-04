Cidades Operação Semana Santa nas rodovias começa com benção das estradas pelo arcebispo Dom João Justino Polícia Rodoviária Federal reforça fiscalização nos dias do feriado prolongado. PRF espera aumento de 40% do movimento nas vias federais que cortam o estado

O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino abençoou as estradas goianas nesta quarta-feira (13). A tradicional Benção das Estradas, que já ocorre há 15 anos em Goiás, foi feita nesta manhã como forma de dar início à operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que reforça a fiscalização no feriado prolongado da Semana Santa. A PRF espera aumento de 40% no movimento de veí...