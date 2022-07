Cidades Ordem de serviço é assinada para construção dos Tribunais do Júri em Goiânia Prédio será erguido no Parque Lozandes e terá quatro espaços para sessões

Foi assinada nesta quinta-feira (28) a ordem de serviço para a construção de um novo complexo predial para os tribunais do júri em Goiânia. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no máximo em nove meses a obra será entregue. Além das sessões, que serão feitas exclusivamente no prédio, outras quatro varas criminais dos crimes dolosos contra a vida serão instaladas n...